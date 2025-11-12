Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για συμμετοχή στη Χαμάς - Σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων - Real.gr

Quantcast
Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για συμμετοχή στη Χαμάς - Σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων
Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για συμμετοχή στη Χαμάς – Σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων

23:15, 12/11/2025
Έναν ακόμη ύποπτο για συμμετοχή στη Χαμάς συνέλαβε χθες το βράδυ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Αστυνομίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) στα γερμανοτσεχικά σύνορα.

Ο συλληφθείς, κάτοικος Δανίας με καταγωγή από τον Λίβανο, προσπαθούσε να εισέλθει στη Γερμανία από την Τσεχία και φέρεται να είχε προμηθευτεί όπλα για λογαριασμό της Χαμάς, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων. Τον περασμένο Αύγουστο, ο Μπορχάν Ελ-Κ. προμηθεύτηκε αυτόματο τουφέκι ΑΚ-47, οκτώ πιστόλια Glock και περισσότερες από 600 σφαίρες, τα οποία συνεργός του επρόκειτο να μεταφέρει από την Καρλσρούη στο Βερολίνο. Η αστυνομία ωστόσο παρακολουθούσε την παράδοση και συνέλαβε τρία άτομα. Τώρα συνελήφθη και ο τέταρτος εμπλεκόμενος. «Αυτή η ενέργεια αφορούσε προετοιμασία για επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στην Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη», αναφέρει η Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της.

Πρόσφατα οι αυστριακές αρχές ανακάλυψαν και στη Βιέννη γιάφκα με όπλα, η οποία θεωρείται ότι ανήκει στον ίδιο κύκλο μελών της Χαμάς, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη στο Λονδίνο και φέρεται να μετέφερε όπλα στην αυστριακή πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις αυστριακές μυστικές υπηρεσίες, πρόκειται για 39χρονο Βρετανό, ο οποίος αναμένεται να εκδοθεί στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

