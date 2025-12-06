Γερμανία: Την Ιορδανία και το Ισραήλ επισκέπτεται ο καγκελάριος Μερτς - Real.gr

H επίσκεψη στο Ισραήλ αναμένεται να επικεντρωθεί στις πρόσφατα τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και στην περαιτέρω σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προγραμματίζεται να αναχωρήσει σήμερα για τις πρώτες του επισκέψεις στο Ισραήλ και την Ιορδανία από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, τον Μάιο.

Ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού του θα είναι στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμάν, όπου προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπντάλα Β’.

Αργότερα το βράδυ, ο Μερτς θα γίνει δεκτός από τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ στην Ιερουσαλήμ. Συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου προγραμματίζεται για αύριο, Κυριακή.

Ο Μερτς θα επισκεφθεί επίσης το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ για να καταθέσει στεφάνι, όπως συνηθίζεται σε κάθε πρώτη επίσκεψη Γερμανού καγκελαρίου στο Ισραήλ.

Όπως επισημαίνει το dpa, η επίσκεψη αυτή αναμένεται να επικεντρωθεί στις πρόσφατα τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και στην περαιτέρω σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η Γερμανία είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ, ωστόσο η επίσκεψη αυτή γίνεται σχετικά αργά. Ο προκάτοχος του Μερτς στην καγκελαρία, ο Όλαφ Σολτς, ταξίδεψε στο Ισραήλ μόνον τρεις μήνες ύστερα από τότε που είχε αναλάβει καθήκοντα, προσθέτει το πρακτορείο.

Η Άνγκελα Μέρκελ έκανε την πρώτη της επίσκεψη ως καγκελάριος μόλις δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αντανακλώντας το αίσθημα ειδικής ευθύνης της Γερμανίας προς το Ισραήλ εξαιτίας του Ολοκαυτώματος, συνεχίζει.

Ο Μερτς περίμενε 7 μήνες. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο μέρος στον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος έκανε για καιρό μια επίσκεψη να φαίνεται αδύνατη. Εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς έχει τώρα τεθεί σε εφαρμογή για περίπου έξι εβδομάδες, καταλήγει το dpa.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa