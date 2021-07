Γερμανία: Αντιδράσεις για τον Λάσετ - Φαίνεται σε βίντεο να γελά ενώ ο Στάινμαϊερ εκφράζει τη θλίψη του για τα θύματα των καταστροφών

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το περιστατικό έχει προκαλέσει χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ καλύπτεται με επικριτικό σχολιασμό από το σύνολο των γερμανικών ΜΜΕ. «Δεν μπορεί και να συμπονάς και να γελάς. Δεν γίνεται», ήταν το σχόλιο της BILD, χαρακτηριστικά.

«Ο τρόπος με τον οποίο ο 'Αρμιν Λάσετ ξεκαρδίζεται στο παρασκήνιο ενώ ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος μιλάει για τα θύματα είναι άσεμνος και εξωφρενικός. Λένε ότι σε περιόδους κρίσης, εμφανίζεται ο χαρακτήρας. Όποιος γελάει σε τόσο δύσκολες καταστάσεις χωρίς να συναισθάνεται, αποκλείει ο ίδιος τον εαυτό του», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ, ενώ ο επικεφαλής του SPD στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία Τόμας Κουρσνάτι δήλωσε άναυδος. «Απλώς δεν μπορώ να το πιστέψω», έγραψε.

German president Steinmeier delivers a sombre speech about help for communities devastated by floods while in background CDU chancellor candidate Armin Laschet appears to laugh himself silly about some joke:pic.twitter.com/gaGtqnLG8w