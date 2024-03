Γερμανία: Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την επίθεση στο προξενείο του Ανόβερου

«Τη νύχτα της 26ης Μαρτίου, υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK επιτέθηκαν στην είσοδο του Γενικού Προξενείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο Ανόβερο. Κανείς δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Μετά την επίθεση, επικοινωνήσαμε με Γερμανούς αξιωματούχους και τους υπενθυμίσαμε ότι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών και των διπλωματικών αποστολών μας και ότι οι προκλήσεις κατά της τουρκικής κοινότητας στην Ευρώπη δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές.

Η τρομοκρατική οργάνωση PKK, στριμωγμένη πλέον στη γωνία, εντείνει τις ενέργειές της εναντίον της τουρκικής κοινότητας στην Ευρώπη. Χάρη στην κοινή λογική των πολιτών μας, οι προκλήσεις αυτές δεν έχουν οδηγήσει σε σοβαρότερα επεισόδια.

Αναμένουμε από τις ενδιαφερόμενες χώρες να επιδείξουν μηδενική ανοχή στις ενέργειες των υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης και να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό».

Τουρκικές διπλωματικές πηγές, που επικαλείται ο ενημερωτικός δικτυακός τόπος Τ24, ανέφεραν επίσης ότι «όσον αφορά την επίθεση στην πύλη εισόδου του γενικού μας προξενείου στο Ανόβερο, έγιναν συνομιλίες με τις τοπικές αρχές στο Ανόβερο τα μεσάνυχτα χθες βράδυ και στη συνέχεια με τον Γερμανό πρέσβη στην Άγκυρα σήμερα το πρωί».

Η επίθεση στο τουρκικό γενικό προξενείο της Τουρκίας στο Ανόβερο είναι το τελευταίο επεισόδιο στην ένταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των κουρδικών και τουρκικών κοινοτήτων μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Βέλγιο, στον απόηχο του εορτασμού από τους Κούρδους του Νεβρόζ, της κουρδικής πρωτοχρονιάς.

