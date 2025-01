Γερμανία: Αυξάνονται τα ποσοστά του AfD στις δημοσκοπήσεις

Οι Σοσιαλδημοκράτες του καγκελάριου Όλαφ Σολτς διατηρούνται στο 14%-16%, ενώ οι Πράσινοι έχουν ανέβει στο 15%.

Ωστόσο, μικρότερα κόμματα, όπως το FDP (4%) και η Die Linke (3%-4%), κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, καθώς δεν ξεπερνούν το όριο του 5%. Η κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού τον περασμένο μήνα οδήγησε σε πρόωρες εκλογές, ενώ το AfD φαίνεται να αξιοποιεί τη δυσαρέσκεια των Γερμανών ψηφοφόρων.

Το μανιφέστο

Οι θέσεις της Βάιντελ και του AfD περιλαμβάνουν εξαιρετικά αμφιλεγόμενες προτάσεις που καλύπτουν θέματα όπως η μετανάστευση, η παιδεία και το κλίμα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Γερμανίας.

Το AfD ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα του την έννοια της «επαναμετανάστευσης» (remigration), έναν όρο που χρησιμοποιείται συχνά σε ακροδεξιούς κύκλους. Ο όρος, όπως σημειώνει ο Guardian, παραπέμπει στη μαζική απέλαση μεταναστών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, και έγινε αντικείμενο συζήτησης έπειτα από μια μυστική συνάντηση το 2023, στην οποία συμμετείχαν ακροδεξιοί εξτρεμιστές, νεοναζί και στελέχη του AfD.

AFD leader Alice Weidel tells Elon Musk that Hitler was a communist and goes on about antisemitism. We are no longer cooked we are burnt pic.twitter.com/kDyY6bNAfQ