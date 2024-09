Γερμανία: Αυστριακός και υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους ο δράστης της επίθεσης στο Μόναχο

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος μιλά στην BILD, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά του δράστη. «Χρειάστηκαν κάποια λεπτά μέχρι να τον καταδιώξουν οι πρώτοι αστυνομικοί. Στη συνέχεια πυροβόλησαν τουλάχιστον 30-40 φορές και έπειτα τους άκουσα να φωνάζουν: Είναι στο έδαφος. Δεν κινείται πια», δήλωσε ο μάρτυρας. Λίγο αργότερα ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν ανακοίνωσε ότι ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του.

A large-scale operation is underway, with no update on the suspect’s condition. https://t.co/nvUS8wzLOa pic.twitter.com/Uz1p6iFgU4

Police shot a suspect after gunfire erupted near Munich’s Israeli Consulate and Nazi Documentation Centre.

Ακριβώς δίπλα στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό βρίσκεται το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ, το οποίο ωστόσο σήμερα ήταν σχεδόν άδειο, λόγω της επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης Παλαιστινίων σε βάρος ισραηλινών αθλητών στις 5η Σεπτεμβρίου του 1972, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος έδρασε μόνος και χρησιμοποίησε μια παλιάς κατασκευής επαναληπτική καραμπίνα Mauser, ενώ έφερε και ξιφολόγχη μπαγιονέτα.

There are unconfirmed reports of a shooting incident outside of the Israeli consulate in Munich.

Local media are reporting that a suspect was shot and injured by police officers after opening fire in the area.

It is still unclear if the incident is terror-related. pic.twitter.com/G8ASls5LB0