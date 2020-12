Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το αυτοκίνητο σε πεζοδρομημένη ζώνη στην πόλη Τριρ στη δυτική Γερμανία, σύμφωνα με το δίκτυο SWR.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο SWR, ο οδηγός έχει συλληφθεί από την αστυνομία, ενώ δεν έχουν γίνει σαφείς λεπτομέρειες του περιστατικού στην πόλη, που αποτελεί γενέτειρα του Καρλ Μαρξ και το σπίτι του είναι σήμερα μουσείο.

το μεταξύ βίντεο από το σημείο της τραγωδίας δημοσιεύονται στο διαδίκτυο...

#trier suspect taken in to custody. pic.twitter.com/C80LGcc6T7

BREAKING: Car hits several people in pedestrian zone in Trier, Germany. Police asking people to avoid the area.#Trier#Germanyhttps://t.co/nOSAM9pyCc