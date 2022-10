Γερμανία: «Δολιοφθορά» βλέπουν οι γερμανικές υπηρεσίες πίσω από την πρωινή διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων

Επί περίπου τρεις ώρες σταμάτησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας, του περιφερειακού αλλά και των τρένων μεταφοράς εμπορευμάτων. Αφού αποκαταστάθηκε εν μέρει η κυκλοφορία, η εταιρεία Deutsche Bahn ανέφερε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε «σαμποτάζ». Η δολιοφθορά αυτή είχε ως στόχο «καλώδια που είναι άκρως απαραίτητα για την κυκλοφορία των τρένων», διευκρίνισε.

Ο υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ επιβεβαίωσε ότι τα καλώδια αυτά «κόπηκαν σκόπιμα», τονίζοντας ότι «είναι σαφές πως επρόκειτο για στοχευμένη και σκόπιμη ενέργεια». Το κίνητρο «δεν είναι ακόμη γνωστό», πρόσθεσε.

#Sabotage was behind a nearly three-hour halt in all rail traffic in northern #Germany on Saturday morning, state-owned rail operator #DeutscheBahn (DB) said, without identifying who might be responsible. https://t.co/Xbmmtt74Cn Izvor: @derspiegel