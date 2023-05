Γερμανία: Έκρηξη σε πολυώροφο κτίριο στη Β. Ρηνανία-Βεστφαλία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες - Βίντεο

- Authorities were called to helpless individual when blast occurred

- Firefighters and police officers seriously injured in explosion at high-rise residential building in Ratingen, Germany

Η αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν στο διαμέρισμα, όπου ένας άνδρας ενεργοποίησε εκρηκτικό μηχανισμό προκαλώντας πυρκαγιά. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ακόμη ερευνώνται, αλλά οι αρχές δεν αποκλείουν σκόπιμη ενέργεια.

??Germany Explosion: Targeted Attack Not Ruled Out

At least 10 firefighters and two police officers were injured in a residential building explosion in the city of Ratingen in Germany on Thursday

Police have not ruled out a targeted attack, according to ZDF TV channel. via RT pic.twitter.com/fTwdEhOh3P