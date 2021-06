Γερμανία-Ελβετία: Επλήγησαν από σφοδρές καταιγίδες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σφοδρές καταιγίδες ξέσπασαν στην περιοχή, συνοδευόμενες από ριπές ανέμων που έφθαναν τα 100 χλμ/ώρα, ένα φαινόμενο που αναμένεται ότι θα κινηθεί προς τις κεντρικές και τις ανατολικές περιοχές της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να γίνει κανένα δρομολόγιο» σιδηροδρόμου στην περιοχή της Στουτγάρδης, διευκρίνισε από την πλευρά της η εταιρεία Deutsche Bahn.

Ισχυρές ριπές ανέμου προκάλεσαν επίσης ζημιές στη στέγη της όπερας της Στουτγάρδης και σημαντική εισροή υδάτων στο κτίριο, με αποτέλεσμα τη ματαίωση μιας παράστασης.

Στη γειτονική πόλη Ρόιτλινγκεν, η ισχυρή χαλαζόπτωση είχε ως αποτέλεσμα πολλές κλήσεις στις τηλεφωνικές γραμμές των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης. Μικρές πόλεις στη νοτιοδυτική αυτή περιοχή επλήγησαν από πλημμυρες.

Στο Άλτενσταϊγκ, ένας ποταμός ξεχείλισε από την κοίτη του και χείμαρροι νερού με λάσπη πλημμύρισαν μικρούς δρόμους. Ερασιτεχνικά βίντεο στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φαινόμενα μικρών και τοπικών ανεμοστροβίλων και οχήματα σε υδρολίσθηση στην περιοχή του Μέλανος Δρυμού.

Στις περιφέρειες της Βαυαρίας, της Ρηνανίας-Παλατινάτου ή της Ρηνανίας-Βόρειας Βεστφαλίας σημειώθηκαν επίσης σφοδρές καταιγίδες, που προκάλεσαν πλημμύρες σε υπόγεια και πολλές επεμβάσεις των πυροσβεστών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD) προβλέπει για σήμερα νέες καταιγίδες σε άλλες βόρειες και ανατολικές περιφέρειες της Γερμανίας, με «κίνδυνο» εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η γειτονική Ελβετία επλήγη επίσης χθες, Δευτέρα, το βράδυ από καταιγίδες συνοδευόμενες από σφοδρούς ανέμους και χαλάζι, που κατά τόπους είχε μέγεθος όσο ένα μπαλάκι του γκολφ. Στο Νότβιλ, στο καντόνι της Λουκέρνης, είχε μέγεθος επτά εκατοστών, μετέδωσε το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων ATS.

Στο καντόνι του Φριμπούρ, η αστυνομία και οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε περίπου 300 περιπτώσεις. Οι υπηρεσίες διάσωσης επενέβησαν επίσης στην πόλη Μπιλ για να απεγκλωβίσουν μια τάξη 16 παιδιών με δύο συνοδούς που αιφνιδιάστηκαν από το χαλάζι.

