Γερμανία - Επίθεση ενόπλων στο Αμβούργο: Τουλάχιστον επτά νεκροί σε εκκλησία Μαρτύρων του Ιεχωβά

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η αστυνομία της πόλης έκανε λόγο για «σοβαρή κατάσταση». Οι πολίτες ειδοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής έγκαιρης προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, «να αποφύγουν την περιοχή της επίθεσης, να βρουν άμεσα καταφύγιο σε κτίριο και να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό τους μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, προκειμένου να μην καταρρεύσει το δίκτυο».

Σύμφωνα με το δίκτυο RTL, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς. Οι δράστες για την ώρα διαφεύγουν.

?? #BREAKING VIDEO: Reports of six people dead in a mass shooting in the northern German city of Hamburg. Police say a large operation is under way in the city's Alsterdorf district. #Hamburg#Germany#BreakingNews

