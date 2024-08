Γερμανία: Γυναίκα μαχαίρωσε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους μέσα σε λεωφορείο

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος κίνδυνος», διαβεβαίωσε η αστυνομία.

Γύρω στις 19.40, τοπική ώρα, όταν έγινε η επίθεση, «τουλάχιστον 40 επιβάτες βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο το οποίο πήγαινε στο φεστιβάλ της πόλης Ζίγκεν», σύμφωνα πάντα με τις αρχές.

???? | BREAKING: A woman stabbed at least five people, three of whom are in critical condition, on a bus heading to a municipal festival in Siegen, Germany.

[@polizei_nrw_do]#Siegen#Germany#BreakingNewspic.twitter.com/NhrdWGkyrH