Γερμανία: ΙΧ έπεσε σε κόσμο σε χριστουγεννιάτικη αγορά - Αναφορές για νεκρούς - ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που κατευθυνόταν προς το δημαρχείο της πόλης, κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, ενώ ο οδηγός φέρεται να έχει συλληφθεί. Η χριστουγεννιάτικη αγορά έκλεισε και ο κόσμος κλήθηκε να απομακρυνθεί από το κέντρο της πόλης.

Γερμανικά μέσα αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Έριχ Χάσελοφ, πηγαίνει στο σημείο της επίθεσης.

GERMANY – A car driver reportedly has driven into a crowd of people in the Christmas market in #Magdeburg tonight. pic.twitter.com/I4I7dunSFD — AsgardIntel (Fryer) (@AsgardIntel) December 20, 2024

BREAKING: Vehicle plows into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany, leaving multiple victims pic.twitter.com/f5TNU6Oepf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 20, 2024

Βίντεο-σοκ από τη στιγμή της επίθεσης κυκλοφορεί στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο - (Προσοχή, σκληρές εικόνες):