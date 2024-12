Γερμανία: ΙΧ έπεσε σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά - Νεκροί και δεκάδες τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας το απόγευμα της Παρασκευής.

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στη βόρεια Γερμανία, σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και αρκετοί σοβαρά τραυματίες, μετέδωσαν αρκετά μέσα ενημέρωσης και ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο οδηγός φέρεται να έχει συλληφθεί. Γερμανικά μέσα να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό, ενώ εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «60 έως και 80 άνθρωποι» τραυματίστηκαν.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά έκλεισε και ο κόσμος κλήθηκε να απομακρυνθεί από το κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία της πόλης αυτής των περίπου 250.000 κατοίκων, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, μιλά για «μεγάλη παρέμβαση» που είναι σε εξέλιξη στη χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με μήνυμα στην πλατφόρμα X.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειξε πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται στο σημείο, τραυματίες να μεταφέρονται κατεπειγόντως στα νοσοκομεία και διασώστες να εγκαθιστούν εξοπλισμό για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

GERMANY – A car driver reportedly has driven into a crowd of people in the Christmas market in #Magdeburg tonight. pic.twitter.com/I4I7dunSFD — AsgardIntel (Fryer) (@AsgardIntel) December 20, 2024

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ κάλεσε πρόσφατα τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση στις χριστουγεννιάτικες αγορές, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες απειλές.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι ένας «στόχος ιδεολογικά κατάλληλος για τους ανθρώπους που υποκινούνται από τον ισλαμισμό», προειδοποίησαν πρόσφατα οι υπηρεσίες πληροφοριών.

BREAKING: Vehicle plows into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany, leaving multiple victims pic.twitter.com/f5TNU6Oepf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 20, 2024

Βίντεο-σοκ από τη στιγμή της επίθεσης κυκλοφορεί στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο - (Προσοχή, σκληρές εικόνες):

CONTENT WARNING: Gruesome footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/Q1OQYAqaeY — Ian Miles Cheong (@stillgray) December 20, 2024

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον αποτροπιασμό μου μετά την τραγωδία που εκτυλίσσεται σε χριστουγεννιάτικη αγορά της βόρειας Γερμανίας.

«Οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαγδεμβούργο προμηνύουν το χειρότερο. Η σκέψη μου είναι κοντά στα θύματα και τους οικείους τους. Είμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό των κατοίκων του Μαγδεμβούργου. Ευχαριστώ τις ομάδες διάσωσης που συμμετέχουν, σε αυτές τις ώρες αγωνίας», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.