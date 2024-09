Γερμανία: «Κύματα σοκ» μετά τη νίκη του ακροδεξιού AFD στη Θουριγγία

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της κάλπης στη Θουριγγία, όπου η οργάνωση της AfD θεωρείται επισήμως «εξακριβωμένη ακροδεξιά εξτρεμιστική» δύναμη και ο επικεφαλής της, Μπγερν Χέκε έχει χαρακτηριστεί με δικαστική απόφαση «φασίστας», η AfD, κερδίζει με 32,8% και ακολουθεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) με 23,6%. Την τρίτη θέση εξασφαλίζει η BSW με 15,8%, η οποία ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο από την πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς Ζάρα Βάγκενκνεχτ, με θέσεις υπέρ της Ρωσίας και της περιοριστικής πολιτικής για το προσφυγικό. Τα κόμματα του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να εξασφαλίζει μόλις 6,1% και τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους (FDP) να μένουν εκτός κοινοβουλίου.

Preliminary election results show a clear victory for the far-right populist AfD in the eastern German state of Thuringia. In Saxony, the conservative CDU is projected to come out on top, closely followed by the AfD.

