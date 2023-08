Γερμανία: Ματαιώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης λόγω σφοδρών καταιγίδων

«Η κατάσταση αναμένεται πιθανόν να σταθεροποιηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν ακόμη επιβάτες που πρέπει να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση απ' αυτή που είχαν προβλέψει», πρόσθεσε.

«Συνολικά ματαιώθηκαν 90 πτήσεις, 34 αεροπλάνα δεν κατάφεραν να απογειωθούν πριν από τα μεσάνυχτα (σ.σ.: δηλαδή πριν από την ώρα μετά την οποία απαγορεύονται οι νυκτερινές πτήσεις)», δήλωσε ακόμη ο εκπρόσωπος.

Οι επιβάτες των αεροπλάνων που δεν μπόρεσαν να απογειωθούν πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, είτε σε ξενοδοχείο είτε στις μερικές εκατοντάδες ράντζα που εγκαταστάθηκαν για το λόγο αυτό, συνέχισε.

Chaotic scenes unfold at Germany’s Frankfurt airport after severe flooding from heavy rainfall caused flight cancellations and delays pic.twitter.com/k47JXXQLro

Παντού στην κεντρική και τη δυτική Γερμανία καταγράφονταν οι ίδιες σκηνές με πλημμυρισμένους δρόμους και οχήματα αποκλεισμένα μέσα στο νερό με τους οδηγούς τους ξυπόλυτους.

Στο Γκελσενκίρχεν, πόλη στο Ρουρ, στη δυτική Γερμανία, το νερό έφθασε σε ορισμένους δρόμους το ένα μέτρο. Οι διασώστες συνέχιζαν σήμερα το πρωί τις επιχειρήσεις για να βοηθήσουν τους πληγέντες, σύμφωνα με ανακοίνωση των πυροσβεστών.

Στις περισσότερο πληγείσες περιοχές αυτής της πόλης των άνω των 250.000 κατοίκων πολλά δένδρα έπεσαν πάνω σε οχήματα και «οι δρόμοι σε μερικά σημεία μπορούσαν να διανυθούν μόνο με φουσκωτά σκάφη».

#NEWS | Flooding caused by severe thunderstorms and heavy rain resulted in a deluge at Frankfurt Airport yesterday, causing cancellations and delays yesterday.

Video footage posted to social media shows the extent of the airport flooding, which prevented some flights from… pic.twitter.com/vF4oR0hlRE