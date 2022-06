Γερμανία: «Με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα» ο οδηγός που παρέσυρε με αυτοκίνητο τους πολίτες

Οι έρευνες πάντως διεξάγονται από την υπηρεσία ανθρωποκτονιών της αστυνομίας και όχι από την κρατική ασφάλεια, η οποία θα ήταν αρμόδια εάν επρόκειτο για πράξη με πολιτικό κίνητρο, επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Ο άνδρας ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα, αλλά όχι για εξτρεμισμό ή τρομοκρατία. Χθες ερευνήθηκε και το σπίτι του 29χρονου, στο οποίο ζούσε με τη μητέρα και την αδελφή του. Η δεύτερη μάλιστα είχε δηλώσει στην BILD ότι ο αδελφός της έχει «σοβαρό πρόβλημα».

Χθες πλήθος κόσμου άφησε λουλούδια και κεριά στο σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο η 51χρονη δασκάλα από την Έσση, η οποία βρισκόταν στο Βερολίνο συνοδεύοντας μαθητές σε σχολική εκδρομή. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και κάποιοι από αυτούς τους μαθητές. Σήμερα οι σημαίες των δημόσιων κτιρίων της γερμανικής πρωτεύουσας κυματίζουν μεσίστιες.

Στον τόπο καταγωγής τους, το Μπαντ 'Αρολσεν, η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Γονείς και μια ομάδα από το σχολείο έχουν ήδη μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά.

«Το ταξίδι μιας σχολικής τάξης έγινε εφιάλτης. Η σκέψη μας είναι με τους συγγενείς του θύματος και των τραυματιών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και παιδιά», έγραψε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στο Twitter.

Die grausame Amoktat an der #Tauentzienstraße macht mich tief betroffen. Die Reise einer hessischen Schulklasse nach Berlin endet im Alptraum. Wir denken an die Angehörigen der Toten und an die Verletzten, darunter viele Kinder. Ihnen allen wünsche ich eine schnelle Genesung.