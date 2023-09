Γερμανία: Ο Ίλον Μασκ παρενέβη στη γερμανική πολιτική, με μια ανάρτηση υπέρ της AfD

Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Γερμανία, ενόψει των εκλογών στη Βαυαρία και την Έσση στις 8 Οκτωβρίου αλλά και στην Ευρώπη, ενόψει των ευρωεκλογών του επόμενου έτους.

Η ανάρτηση την οποία αναπαρήγαγε ο Μασκ προερχόταν από έναν λογαριασμό με την επωνυμία «Radio Genoa». Επέκρινε το γερμανικό κράτος επειδή χρηματοδοτεί φιλανθρωπικές οργανώσεις που διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο και περιλάμβανε βίντεο από αυτές τις αποστολές διάσωσης. «Ας ελπίσουμε ότι η AfD θα κερδίσει τις εκλογές για να σταματήσει αυτήν την ευρωπαϊκή αυτοκτονία», έγραφε επίσης.

Ο Μασκ, που σύμφωνα με το περιοδικό Forbes είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχοντας περιουσία περίπου 250 δισεκ. δολαρίων και είναι ο διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla και της εταιρείας διαστημικών αποστολών SpaceX, εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στην πολιτική το τελευταίο διάστημα. Την Πέμπτη επισκέφθηκε τα σύνορα με το Μεξικό στο Τέξας και συναντήθηκε με ντόπιους πολιτικούς και αστυνομικούς για να αποκτήσει, όπως είπε μια «αφιλτράριστη άποψη» της κατάστασης με το μεταναστευτικό στις ΗΠΑ.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Γερμανίας επιβεβαίωσε αυτήν την εβδομάδα ότι στηρίζει οικονομικά τρεις γερμανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειιο και συχνά μεταφέρουν μετανάστες στην Ιταλία. Η είδηση εξόργισε την ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας, που αντιμετωπίζει μια κατακόρυφη αύξηση των αφίξεων μεταναστών αφότου ανέλαβε την εξουσία, πριν από έναν χρόνο.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5