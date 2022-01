Γερμανία: Παραιτήθηκε ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού μετά τις δηλώσεις του ότι «ο Πούτιν αξίζει τον σεβασμό» - ΒΙΝΤΕΟ

«Αυτό που θέλει πραγματικά είναι ο σεβασμός. Και, Θεέ μου, το να σεβαστείς κάποιον δεν κοστίζει πολύ, δεν κοστίζει τίποτα. Είναι εύκολο να του δώσουν τον σεβασμό που ζητά – και πιθανόν να του αξίζει», είπε, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία παλιά και σημαντική χώρα.

Ο Σένμπαχ παραδέχτηκε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι «η χερσόνησος της Κριμαίας χάθηκε, δεν θα επιστραφεί ποτέ, αυτό είναι γεγονός».

Ο γερμανός αντιναύαρχος ζήτησε το απόγευμα συγγνώμη χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «απερίσκεπτες». Δεν υπάρχει αμφιβολία, ήταν ξεκάθαρα λάθος», έγραψε στο Twitter,όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλλά σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ εξηγεί ότι υπέβαλε την παραίτησή του για να αποφευχθεί «περαιτέρω βλάβη για το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό και κυρίως για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας».

"Does Russia really wants a small tiny strip of Ukraine soil? Or integrate in the country, no this is nonsense..Putin is probably puting pressure, cz he knows he can do it & it splits the EU..but what he really wants is high level respect", says German Navy Chief in Delhi https://t.co/qDeqQp408Xpic.twitter.com/MICZ0O7U78