Γερμανία: Πέντε νεκροί σε εκρήξεις αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων την Πρωτοχρονιά

Πέντε άνδρες, ηλικίας 20, 21, 24, 45 και 50 ετών, σκοτώθηκαν σε διαφορετικά περιστατικά έκρηξης αυτοσχέδιων πυροτεχνημέτων και κροτίδων στη Σαξονία, στο Βρανδεμβούργο και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Στο Μόναχο τρία παιδιά, 2, 11 και 14 ετών, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, όταν εξερράγησαν κροτίδες που κρατούσαν στα χέρια τους.

Tens of thousands of people gathered under the Brandenburg Gate in Germany's capital Berlin to usher in the start of the #NewYear with fireworks and party poppers https://t.co/MlfAWKltIspic.twitter.com/y36SQBq09y