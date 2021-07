Γερμανία πλημμύρες: Σύγγνωμη Λάσετ για να... σώσει το πολιτικό μέλλον του

«Ευχαριστώ τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο για την επίσκεψή του. Η μοίρα των πληγέντων αγγίζει τις καρδιές μας(...). Λυπάμαι εξίσου και για την εντύπωση που δημιουργήθηκε μέσω μιας συνομιλίας. Αυτό ήταν ακατάλληλο και λυπάμαι» έγραψε ο Λάσετ, ελπίζοντας να... ξεχαστεί το ολίσθημα του ενόψει εκλογών του Σεπτεμβρίου. Η Χριστιανική Ένωση προηγείται στις δημοσκοπήσεις των Πρασίνων με διαφορές που μπορούν να αναρταπούν, ιδίως αν ακολουθήσουν κι άλλα «λάθη» από την πλευρά τους.

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/5QZLuDVRsO