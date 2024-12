Γερμανία: Σάλος για τη νέα παρέμβαση του Ίλον Μασκ υπέρ της AfD

Αφού καταφέρθηκε εναντίον του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς, τον οποίο μέσω X –πλατφόρμας που αποτελεί ιδιοκτησία του- χαρακτήρισε «άχρηστο ηλίθιο» και την απροκάλυπτη παρότρυνσή του για ψήφο στην ΑfD, ο Ίλον Μασκ επανήλθε δριμύτερος.

Σε άρθρο γνώμης που υπογράφει και δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη έκδοση της Welt, ο επιχειρηματίας χαρακτηρίζει την Γερμανία χώρα «στο χείλος της οικονομικής και πολιτιστικής κατάρρευσης» κι επαναλαμβάνει ότι «η AfD είναι η τελευταία σπίθα ελπίδας».

Επισημαίνει προβλήματα στην οικονομία, ως προς τη μετανάστευση, τα κόστη της ενέργειας, την πολιτιστική ταυτότητα, τον τομέα της καινοτομίας. Και επιμένει ότι η AfD είναι «το κατάλληλο κόμμα για να σώσει την Γερμανία από το να γίνει σκιά του πρώην εαυτού της». Διατείνεται ότι έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, καθώς έχει επενδύσει στη Γερμανία – αναφερόμενος στο εργοστάσιο της Tesla στο Βρανδεμβούργο.

Τασσόμενος υπέρ της AfD, ο κ. Μασκ υποστηρίζει ότι ο ισχυρισμός περί ακροδεξιάς παράταξης είναι εσφαλμένος, διότι, κατ’ αυτόν, η αρχηγός του κόμματος Αλίς Βάιντελ έχει ομόφυλη σύντροφο από την Σρι Λάνκα. «Αυτό εσάς σας θυμίζει τον Χίτλερ; Σας παρακαλώ!».

