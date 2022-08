Γερμανία: Στην υπερανάπτυξη τοξικών φυκιών ενδέχεται να οφείλεται ο μαζικός θάνατος ψαριών στον ποταμό Όντερ

Δεκάδες τόνοι νεκρών ψαριών έχουν βρεθεί από τέλη Ιουλίου στον ποταμό αυτόν, στα σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά στις αρχές και των δύο χωρών που δηλώνουν ότι εργάζονται «ακατάπαυστα» για να εντοπίσουν τον «ένοχο». Το Ινστιτούτο Οικολογίας Γλυκών Νερών και Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων του Λάιμπνιτς (IGB) ανέφερε σήμερα ότι το είδος Prymnesium parvum (χρυσοφύκη) εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν πρόσφατα από τον ποταμό.

Meanwhile in Poland: ecological disaster on the Oder River. Thousands of dead fish, dead beavers...Allegedly, the cause is a highly poisonous solvent. Although the poisoning began a few days ago, there is no information about its source. The Gov doesn't give a damn.#Oder#Riverpic.twitter.com/LEID4D8ZFi