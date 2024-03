Γερμανία: Στόχος διαμαρτυριών οι Σολτς και Σταϊνμάιερ - ΒΙΝΤΕΟ

«Αφήσατε το μήνυμά σας. Δεν συμφωνούμε, αλλά σας ακούμε. Ζούμε σε δημοκρατία. Μπορούμε να το αντέξουμε», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος και τόνισε ότι «δεν υπάρχουν απλές λύσεις» για το Μεσανατολικό, ενώ εξέφρασε την ελπίδα οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

«Σε μια κοινωνία όπως αυτή της Γερμανίας, πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικοί τόνοι, ανάλογα με το πού ζει και πού μεγάλωσε κανείς. Ένα μόνο δεν πρέπει να συμβεί, αυτοί οι διαφορετικοί κόσμοι να γίνουν απομονωμένα καταφύγια γύρω από τα οποία θα χτίζονται τείχη. Η κοινωνία μας χρειάζεται (…) εμπιστοσύνη αντί για δυσπιστία, προτάσεις αντί για κατηγορίες», πρόσθεσε και προειδοποίησε ότι «η δημοκρατία μας απειλείται από το εσωτερικό και από το εξωτερικό περισσότερο από ποτέ» και γι' αυτό δεν επιτρέπεται «απλώς να χαλαρώνουμε».

Ο κ. Σταϊνμάιερ αναφέρθηκε επίσης στην φετινή διπλή επετειακή χρονιά, των 75 χρόνων του Γερμανικού Συντάγματος και των 35 από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, επισημαίνοντας με ανησυχία ότι κάποιοι στην πρώην Ανατολική Γερμανία αισθάνονται ότι η πρώτη επέτειος δεν τους αφορά.

Από το ίδιο βήμα προχθές, Τετάρτη, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναγκάστηκε να διακόψει πολλές φορές την ομιλία του, όταν παρενέβαιναν κάποιοι από τους παρευρισκόμενους, αποδοκιμάζοντάς τον.

Olaf Scholz is heckled and interrupted as he was giving a speech at the opening of the Leipzig Book Fair. @Bundeskanzler cried like a ‘hure’:

«Είναι η δύναμη των λέξεων που μας ενώνει όλους εδώ στη Λειψία και όχι η δύναμη της κραυγής», είπε ο κ. Σολτς την πρώτη φορά, ενώ έπειτα από νέα διακοπή, δήλωσε ότι «δεν είναι σωστό να συγχέουμε τη δημοκρατία με τις δυνατές κραυγές» και τελικά είπε, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα που τον διέκοπτε συνεχώς: «Σταμάτα να φωνάζεις! Τέλος!».

Young activists interrupt Scholz at Leipzig Book Fair, Calling for Ceasefire and End to Arms Deliveries to IsNotReal: "Stop Shouting!" - Scholz Reacts. That describes how ignorant criticism of fanatic support of IsnotReal is handled in Germany. pic.twitter.com/ZfAP9GY1vY