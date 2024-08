Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για τη φονική επίθεση στο φεστιβάλ - Σοκαριστικές μαρτυρίες

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον δήμαρχο της πόλης Τιμ Κούρτσμπαχ και δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από την επίθεση. «Θρηνούμε για τα θύματα και συμπαραστεκόμαστε στους συγγενείς. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ο δράστης πρέπει να συλληφθεί σύντομα και να τιμωρηθεί στον μέγιστο βαθμό του νόμου», δήλωσε ο κ. Σολτς.

Προηγουμένως την οδύνη τους είχαν εκφράσει και οι επικεφαλής των άλλων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP).

Η αστυνομία πάντως δεν έχει σημάνει λήξη συναγερμού και εξακολουθεί να συνιστά «προσοχή» στους πολίτες που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.

Τα κίνητρα του δράστη του εγκλήματος παραμένουν άγνωστα.

??????BREAKING: AT LEAST 9 STABBED AT FESTIVAL OF DIVERSITY IN SOLINGEN, GERMANY

There are reports of multiple fatalities, though details are still emerging. Authorities are investigating the incident, and more information is expected to be released soon.

Source: BNO News, Focus pic.twitter.com/thPY1LWcIN