Γερμανία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Β. Ρηνανία-Βεστφαλία - Εντοπίστηκε πτώμα - Βίντεο

Αστυνομικοί έσπευσαν στο κτίριο, κάλεσαν την πυροσβεστική προκειμένου να παραβιάσει την πόρτα και, την ώρα που έμπαιναν στο διαμέρισμα, ο άνδρας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό με αντικείμενο το οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά.

- Authorities were called to helpless individual when blast occurred

- Firefighters and police officers seriously injured in explosion at high-rise residential building in Ratingen, Germany

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού σταθμού n-tv, ο 60χρονος άνδρας συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «βαριά τραυματισμένος», ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε πτώμα.

??Germany Explosion: Targeted Attack Not Ruled Out

At least 10 firefighters and two police officers were injured in a residential building explosion in the city of Ratingen in Germany on Thursday

Police have not ruled out a targeted attack, according to ZDF TV channel. via RT pic.twitter.com/fTwdEhOh3P