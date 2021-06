Γερμανία: Τρεις νεκροί και 5 σοβαρά τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Βίρτσμπουργκ - Συνελήφθη ο δράστης - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/φωτο twitter

«Η έρευνα της αστυνομίας θα καθορίσει αν έχουμε να κάνουμε με μια πράξη που συνδέεται με τον ισλαμισμό ή την ψυχολογική του κατάσταση», πρόσθεσε.

Νωρίς το απόγευμα είχε επισκεφθεί πολυκατάστημα της περιοχής, ζητώντας να αγοράσει μαχαίρι.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, τον δράστη καταδίωξαν περίπου δεκαπέντε περαστικοί, οι οποίοι του επιτέθηκαν με καρέκλες από παρακείμενο εστιατόριο, με ομπρέλες, ακόμη και με τα σακίδιά τους. Ο 24χρονος τελικά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν στο πόδι. Σύμφωνα με τον κ. Χέρμαν, μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα νεαρό αγόρι του οποίου ο πατέρας βρήκε τραγικό θάνατο από το μαχαίρι του δράστη, που, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Ο νεαρός άνδρας έφτασε στη Γερμανία το 2015 ως μετανάστης και κατοικούσε στο Βίρτσμπουργκ. Έδρασε με «ακραία βαναυσότητα», μαχαιρώνοντας ανθρώπους στο κέντρο της πόλης, σε καταστήματα και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας.

Ο υπουργός είπε ότι η κατάσταση ορισμένων τραυματιών είναι σοβαρή. «Προσευχόμαστε για αυτούς», είπε χαρακτηριστικά, ενώ εγκωμίασε τους περαστικούς που καταδίωξαν τον δράστη, οπλισμένοι με καρέκλες που πήραν από τις καφετέριες ή με ξύλα, προσπαθώντας να τον σταματήσουν.

Ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, με ανάρτησή του στο Twitter, ευχαρίστησε τους πολίτες που προσπάθησαν να σταματήσουν τον επιτιθέμενο και εξέφρασε τον σεβασμό του για την «θαρραλέα παρέμβαση πολλών ανθρώπων, οι οποίοι αντιστάθηκαν αποφασιστικά» στον δράστη. Ο κ. Ζέντερ ευχαρίστησε ακόμη τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, ενώ δήλωσε «συγκλονισμένος» από το γεγονός. «Ανησυχούμε για τους τραυματίες και προσευχόμαστε για αυτούς», πρόσθεσε. Νωρίτερα ο κ. Χέρμαν είχε αναφέρει ότι «δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι τραυματίες θα τα καταφέρουν».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο 24χρονος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, αφού οι αστυνομικοί του έχουν περάσει χειροπέδες, ανάμεσα στο οργισμένο πλήθος.

Η Αστυνομία πάντως ζήτησε από τους πολίτες να μην αναρτούν μαγνητοσκοπημένο υλικό από την επίθεση και να σεβαστούν την ιδιωτική σφαίρα των θυμάτων. Εκτιμά πάντως ότι έδρασε μόνος, χωρίς συνεργό.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:

pic.twitter.com/AhTFT2QtPw