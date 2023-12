Γερμανία: Χιονόπτωση-ρεκόρ στο Μόναχο - Συνεχίζονται τα προβλήματα στα νότια και στη δυτική Αυστρία - Βίντεο

Το χιόνι έφθασε χθες Σάββατο στα 45 εκατοστά στο Μόναχο - «αυτό είναι ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο από το 1933, οπότε και αρχίσαμε να μετράμε το ύψος του χιονιού», εξήγησε ο μετεωρολόγος της Βαυαρικής Ραδιοτηλεόρασης BR. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 44 εκατοστά στις 29 Δεκεμβρίου 1938. Συνολικά στη Βαυαρία, η χιονόπτωση είναι η σφοδρότερη των τελευταίων 17 ετών.

Το αεροδρόμιο της πόλης έχει αναστείλει τη λειτουργία του έως τουλάχιστον στις 6:00 το πρωί (Κυριακής), με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να εκτραπούν τουλάχιστον 760 πτήσεις. Προβλήματα προκλήθηκαν και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου προσγειώθηκαν τελικά πολλές από τις πτήσεις οι οποίες είχαν αρχικό προορισμό το Μόναχο.

NEW: Private jets getting ready to leave for a ‘Climate Change’ conference in Dubai are frozen on the runway in Munich as 60% of Europe is covered in snow.

Let me say that again: Rich people getting ready to board their gas guzzling jets to fly to a ‘Climate Change’ (formerly… pic.twitter.com/PBLcy2xhbM