Γερμανικά ΜΜΕ: Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο η πρόοδος στις συνομιλίες του Βερολίνου για την Ουκρανία - Real.gr

Ως «μικρά βήματα σε έναν μακρύ δρόμο» περιέγραψε η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα στο Βερολίνο με στόχο την εκεχειρία στην Ουκρανία. Τα γερμανικά και τα διεθνή ΜΜΕ δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με όσα διημείφθησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η οποία επικαλείται και πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου AFP, οι ΗΠΑ συνέχισαν να απαιτούν από το Κίεβο να εγκαταλείψει το Ντονμπάς, κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή» για τη δική του πλευρά. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε αντιθέτως έτοιμος για de facto παραχωρήσεις των κατεχομένων εδαφών στις περιοχές της Κριμαίας, του Λουχάνσκ, του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια, της Χερσώνας – «αν και μόνο προσωρινά», προτείνοντας το «πάγωμα» της γραμμής του μετώπου στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Σήμερα πάντως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο ο οποίος επιτρέπει την εθνικοποίηση αχρησιμοποίητων κατοικιών στα εδάφη της Ουκρανίας τα οποία βρίσκονται υπό την κατοχή ρωσικών στρατευμάτων. «Σπίτια, διαμερίσματα και δωμάτια που φαίνονται χωρίς ιδιοκτήτη θα αναγνωρίζονται ως ιδιοκτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ ή των δήμων της», αναφέρεται στον νέο νόμο, ενώ παρόμοιοι κανόνες ισχύουν και για τα κατεχόμενα εδάφη του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας. Ο νόμος προβλέπει ακόμη τη δυνατότητα επανιδιωτικοποίησης των ακινήτων, τα οποία θα μπορούσαν μελλοντικά να μεταβιβαστούν σε πολίτες που έχασαν τα σπίτια του λόγω των ουκρανικών επιθέσεων, αναφέρεται στον νόμο.

Σύμφωνα επίσης με το ιδιωτικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, έχει επιλυθεί το 90% των αμφισβητούμενων ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Εντός του Σαββατοκύριακου, πρόσθεσε ο ίδιος, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ομάδων εργασίας στις ΗΠΑ.

Στο ρεπορτάζ του από τις σημερινές συνομιλίες, το ARD ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα δύο βασικά θέματα ήταν οι εγγυήσεις ασφάλειας που ζητά το Κίεβο και τα «παγωμένα» εντός ΕΕ ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Στο πρώτο, το δίκτυο σημείωσε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος, με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν «εκτεταμένες» δεσμεύσεις, αλλά και τη συμφωνία να συνεισφέρουν και οι Ευρωπαίοι. Στο ζήτημα των ρωσικών κεφαλαίων, τα οποία π.χ. το Βερολίνο θέλει να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για δάνεια για την χρηματοδότηση της αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ουκρανία, παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων.

«Επιστροφή του Βερολίνου στην παγκόσμια διπλωματική σκηνή»

Σχετικά με τον ρόλο της Γερμανίας, το ARD σε σχόλιό του αναδεικνύει πόσο σημαντική ήταν η σύνοδος για τη χώρα, η οποία «επιστρέφει στην παγκόσμια διπλωματική σκηνή», τονίζει ωστόσο ταυτόχρονα και πόσο πιθανό είναι ο καγκελάριος Μερτς, ο οποίος απόψε εμφανίστηκε «εξαντλημένος από την προσπάθεια», να μην μπορέσει τελικά να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ηγετικού ρόλου που επέλεξε ο ίδιος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο σχολιαστής, ο Φρίντριχ Μερτς έχει θέσει μόνος του πολύ ψηλά τον πήχυ, τόσο για τις εγγυήσεις ασφαλείας όσο και για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. «Ο καγκελάριος θα κριθεί από το αποτέλεσμα και αυτή είναι μια ευθύνη που ανέλαβε από μόνος του», επισημαίνεται στο σχόλιο του ARD, με το βλέμμα στις αβεβαιότητες που προέρχονται όχι μόνο από την Ρωσία, αλλά και από την ίδια την ΕΕ.

Όσο για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, σε ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο, ο καγκελάριος δήλωσε απόψε ότι θα ήθελε «αν έχει απομείνει λίγη ανθρωπιά» στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να διαφυλαχθεί ο άμαχος πληθυσμός την περίοδο των Χριστουγέννων. «Δεν υπάρχουν τέτοια ίχνη ανθρωπιάς εκεί – ούτε κατά διάνοια», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος στεκόταν δίπλα στον κ. Μερτς.