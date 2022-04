Γερμανική βιομηχανία όπλων προσφέρει 88 μεταχειρισμένα άρματα μάχης Leopard I στην Ουκρανία

Η πρόσφορά περιλαμβάνει την εκπαίδευση των πληρωμάτων τους στη Γερμανία, την εκπαίδευση των μηχανικών που θα τα συντηρούν, ανταλλακτικά, εξοπλισμό για τη δημιουργία βάσης συντήρησης και πυρομαχικά.

Στη δυνητική πώληση αναφέρθηκε πρώτη η γερμανική συντηρητική εφημερίδα Die Welt. Κατά το δημοσίευμα αυτό, υποβλήθηκε αίτημα για την έγκριση της δυνητικής πώλησης από το υπουργείο Οικονομικών την περασμένη εβδομάδα.

#German concern Rheinmetall has officially requested acceptance from the government to supply #Ukraine with 88 Leopard 1A5 tanks, Die Welt reported.

According to Die Welt, the concern can send the first 22 tanks within a few weeks, and the rest - before the end of the year. pic.twitter.com/I4PmWye4ub