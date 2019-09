Γερμανικό διασωστικό πλοίο αποβίβασε μετανάστες στην Ιταλία - Κατασχέθηκε από τις Αρχές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η #GuardiadiFinanza γνωστοποιεί στον καπετάνιο πως το πλοίο μπορεί να φθάσει σε ένα λιμάνι και τα διασωθέντα άτομα μπορούν να αποβιβαστούν. Το πλοίο θα κατασχεθεί στη συνέχεια για περαιτέρω έρευνες», ανέφερε.

Στον ιστότοπο αναρτήθηκαν εικόνες που έδειχναν μια μονάδα της Guardia di Finanza να προσεγγίζει το Eleonore και αξιωματικούς να επιβιβάζονται στο πλοίο για να μιλήσουν με τον καπετάνιο Κλάους Πέτερ Ράις.

Εκπρόσωπος της ΜΚΟ Mission Lifeline, που υποστηρίζει το έργο του πλοίου Eleonore, επιβεβαίωσε στο DPA το περιεχόμενο των τουίτ του Seegezwitscher.

Πριν από λίγο αστυνομικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η αστυνομία κατέσχεσε το πλοίο από το οποίο θα αποβιβαστούν σύντομα οι μετανάστες που επιβαίνουν σε αυτό.

«Το πλοίο κατασχέθηκε και οι μετανάστες θα αποβιβαστούν γύρω στο μεσημέρι», δήλωσε εκπρόσωπος της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας στη Ρώμη που χειρίζεται την υπόθεση.

#Eleonore entering the harbour of #Pozzallo to disembark over 100 rescued people. @seacoveragehttps://t.co/gL1Oa5TE9K