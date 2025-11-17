Quantcast
Γερμανός ΥΠΑΜ: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» - Τι απαντά η Μόσχα - Real.gr
real player

Γερμανός ΥΠΑΜ: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» – Τι απαντά η Μόσχα

18:38, 17/11/2025
Γερμανός ΥΠΑΜ: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» – Τι απαντά η Μόσχα

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη, απευθύνοντας σκληρή προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν κρύβει» τις αυτοκρατορικές του φιλοδοξίες, στις οποίες οι ελευθερίες και η ασφάλεια της Ευρώπης «δεν έχουν κανένα νόημα».

«Πάντα θεωρούσαμε ότι μια ρωσική επίθεση κατά του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συμβεί το 2029. Τώρα όμως ακούμε εκτιμήσεις που υποδεικνύουν πιθανή κλιμάκωση ήδη από το 2028, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ακόμη και ότι έχουμε ήδη ζήσει το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός.

Ο Πιστόριους υποστηρίζει ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και επανεξοπλισμό, υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος πολέμου δεν είναι θεωρητικός, αλλά απαιτεί προετοιμασία και αποφασιστικότητα από τα κράτη της Συμμαχίας. Όπως σημείωσε, το ΝΑΤΟ διαθέτει σημαντικές αποτρεπτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και πυρηνικά όπλα, γεγονός που – κατά τον ίδιο – συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας, παρά την αύξηση των εντάσεων.

Η Γερμανία προετοιμάζεται γι΄ αυτό. Από το 2027, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για να προσδιοριστούν οι μελλοντικοί στρατιώτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει μια μεγάλη εφεδρική δύναμη για να ενισχύσει την άμυνα της χώρας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε νωρίτερα να κάνει την Bundeswehr τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης. Ο Πιστόριους δήλωσε ότι, σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία είναι έτοιμη να «σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, η ειρήνη επιβιώνει μόνο μέσω της δύναμης και της ετοιμότητας για άμυνα.

Ζαχάροβα: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι επιτιθέμενος
Έντονη ήταν η αντίδραση της Μόσχα στις δηλώσεις του Πιστόριους ότι η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στα σχόλια του Γερμανού υπουργού Άμυνας, δηλώνοντας στο TASS ότι «Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πολυτεχνείο: Στην αμερικανική πρεσβεία η κεφαλή της πορείας - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πολυτεχνείο: Στην αμερικανική πρεσβεία η κεφαλή της πορείας - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

14:46 17/11
«Μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ, με απείλησε» - Νέες αποκαλύψεις από τον Σπύρο Μαρτίκα για το κύκλωνα με τους ψευτοεπενδυτές

«Μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ, με απείλησε» - Νέες αποκαλύψεις από τον Σπύρο Μαρτίκα για το κύκλωνα με τους ψευτοεπενδυτές

18:37 17/11
Τουρκικό δεξαμενόπλοιο δέχτηκε «ρωσική επίθεση» κοντά στην Οδησσό – Εκκενώνεται χωριό της Ρουμανίας

Τουρκικό δεξαμενόπλοιο δέχτηκε «ρωσική επίθεση» κοντά στην Οδησσό – Εκκενώνεται χωριό της Ρουμανίας

16:45 17/11
Βορίζια: Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ο 23χρονος

Βορίζια: Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ο 23χρονος

15:50 17/11
Γερμανός ΥΠΑΜ: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» - Τι απαντά η Μόσχα

Γερμανός ΥΠΑΜ: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» - Τι απαντά η Μόσχα

18:38 17/11
Διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα: Έρευνα σε καταστήματα στο Κολωνάκι που ανήκουν στον φίλο του ανιψιού

Διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα: Έρευνα σε καταστήματα στο Κολωνάκι που ανήκουν στον φίλο του ανιψιού

15:05 17/11
«Είπες ψέματα Κατερίνα»: To on air ξέσπασμα της Ναταλί Κάκκαβα για την Καινούργιου και τα unfollow με τον Γκουντάρα

«Είπες ψέματα Κατερίνα»: To on air ξέσπασμα της Ναταλί Κάκκαβα για την Καινούργιου και τα unfollow με τον Γκουντάρα

10:15 17/11
Η πολυπόθητη επιτυχία θα έρθει γι’ αυτό το ζώδιο πριν από το τέλος του 2025

Η πολυπόθητη επιτυχία θα έρθει γι’ αυτό το ζώδιο πριν από το τέλος του 2025

12:57 17/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved