Γερμανός ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει τις δηλώσεις Τραμπ για την γερμανική κυβέρνηση και την Ουκρανία - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαιρέτισε τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «υπάρχουν και διαφορές» απόψεων.

«Συνολικά, έχω θετικά συναισθήματα για την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ. Θέλει να πετύχει κάτι με τα Ηνωμένα Έθνη και αυτό είναι καλό (…) Ήταν πολύ λεπτομερής. Προφανώς παίρνει πολύ στα σοβαρά την Γενική Συνέλευση και την θεωρεί σημαντική», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι «υπάρχουν φυσικά και διαφορές και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο».

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τους επαίνους του Ντόναλντ Τραμπ στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την κριτική που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος στις προηγούμενες γερμανικές κυβερνήσεις. «Το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καλή σχέση με τον καγκελάριο είναι εξαιρετική είδηση για τη Γερμανία, για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο καγκελάριος έχει αναπτύξει μια προσωπική σχέση με τον (Ντόναλντ) Τραμπ και την χρησιμοποιεί για το καλό της Ευρώπης και της Γερμανίας, αλλά και για την Ουκρανία. Δεν παπαγαλίζει τα λόγια του Τραμπ, αλλά δηλώνει ξεκάθαρα τη δική του, την ευρωπαϊκή μας άποψη για την πλευρά της Ουκρανίας. Και αυτό εντυπωσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και χαρακτήρισε «καλό σημάδι για την Ουκρανία και την Ευρώπη» το γεγονός ότι η αμερικανική πλευρά έχει συνειδητοποιήσει ότι οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν αποτύχει.

Επιπλέον, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο να απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική δέσμευση από τους Ευρωπαίους και εγκατάλειψη της ρωσικής ενέργειας. «Η Ευρώπη πρέπει τώρα να στηρίξει με μεγαλύτερη συνέπεια την Ουκρανία και να εμπιστευθεί τις δικές της δυνάμεις», τόνισε ο υπουργός.