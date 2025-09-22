Γερμανός ΥΠΕΞ: Η διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη λύση των δύο κρατών πρέπει να ξεκινήσει «τώρα» - Real.gr

Η Γερμανία επανέλαβε τη θέση της, σύμφωνα με την οποία η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να γίνει μετά το πέρας μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή η διαδικασία «πρέπει να ξεκινήσει τώρα».

«Για τη Γερμανία η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι πιο πιθανό να έρθει στο τέλος της διαδικασίας», σημείωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη όπου θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Όμως αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει τώρα», πρόσθεσε.

Σήμερα το απόγευμα, πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Βάντεφουλ θα συμμετάσχει στη σύνοδο που οργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία και η οποία έχει στόχο να δώσει ώθηση στη λύση των δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού.

«Αυτό που χρειάζεται τώρα η περιοχή είναι άμεση εκεχειρία, σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τους κατοίκους της Γάζας και την άμεση, άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων», υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι εντελώς λανθασμένη, εκτίμησε ο ίδιος. «Οποιαδήποτε βήματα προς την προσάρτηση κατεχόμενων περιοχών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου επίσης υπονομεύουν την πιθανότητα μιας βιώσιμης λύσης στη σύγκρουση», σημείωσε ο Βάντεφουλ.

«Όσο μακρινή κι αν μοιάζει αυτή τη στιγμή, μια λύση δύο κρατών έπειτα από διαπραγμάτευση είναι ο δρόμος που θα επιτρέψει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να ζήσουν με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια», εκτίμησε ο ίδιος.

Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει αυτή τη λύση εδώ και καιρό, αν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς την απορρίπτουν.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν χθες Κυριακή ένα παλαιστινιακό κράτος. Σήμερα αναμένεται να πράξουν το ίδιο από τη Νέα Υόρκη η Γαλλία, το Βέλγιο και η Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του AFP, τουλάχιστον 145 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας και του Καναδά – τις πρώτες χώρες μέλη της G7 που έκαναν αυτή τη συμβολική κίνηση.