Γερμανός ΥΠΕΞ: «Σημείο καμπής» για τη Γάζα η τρέχουσα συγκυρία - Real.gr

Ως «σημείο καμπής» για τη Λωρίδα της Γάζας περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ την τρέχουσα συγκυρία και δήλωσε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο, όπου θα βρεθεί αύριο και ο ίδιος.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για σημείο καμπής. Για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να είναι ένα σημείο καμπής. Τα πράγματα μπορούν πάντα να γυρίσουν προς το χειρότερο. Για αυτό είμαστε εδώ και για αυτό προσπαθούμε κι εμείς να συνεισφέρουμε», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD από το Κουβέιτ, λίγο πριν μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου θα φιλοξενηθούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. «Είμαι αισιόδοξος, διότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαμε κάτι ανάλογο, να συζητούμε δηλαδή όχι μόνο για την επίτευξη προσωρινής εκεχειρίας, αλλά και για μια λύση η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών και έκανε λόγο για «ιδέες σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα πράγματα στην Λωρίδα της Γάζας και μάλιστα ιδέες τις οποίες συμμερίζονται πολλοί και στις δύο πλευρές».

Ενόψει των διαπραγματεύσεων επί του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Βάντεφουλ ανακοίνωσε μάλιστα αιφνιδιαστικά νωρίτερα σήμερα, στο περιθώριο συνάντησης υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου στο Κουβέιτ, την πρόθεσή του να μεταβεί και ο ίδιος στο Κάιρο, όπου αύριο θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντέλ-Ατί. «Αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της πρώτης φάσης του σχεδίου, για την απελευθέρωση των ομήρων, για την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και για μια πραγματική εκεχειρία. Κάθε προσπάθεια για αυτό αξίζει τον κόπο», τόνισε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα υποστηρίξουν το ειρηνευτικό σχέδιο. Ο ίδιος, σημείωσε, έχει ακούσει μόνο τέτοιες τοποθετήσεις από τις χώρες του Κόλπου. «Όλα αυτά είναι θετικά σημάδια, αλλά τώρα πρέπει να γίνει η δουλειά και θα ήθελα να συμβάλω σε αυτό», δήλωσε. Εντός της ημέρας ο κ. Βάντεφουλ θα μεταβεί στο Ισραήλ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ και, ενόψει της αυριανής επετείου, με τις οικογένειες των ομήρων που κρατά η Χαμάς.