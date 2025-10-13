Γερμανός ΥΠΕΞ: Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία ασκούν πίεση στην Χαμάς για τον αφοπλισμό της - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και άλλα αραβικά κράτη ασκούν πίεση στη Χαμάς στη Γάζα να παραδώσει τα όπλα για να υποστηρίξει περαιτέρω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

“Όλες αυτές οι χώρες δεν θέλουν να συνεχίσει να είναι ενεργή η Χαμάς. Θέλουν αφοπλισμό και υπό αυτή την έννοια έχουμε ένα καλό σενάριο πίεσης γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει χωρίς πίεση”, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ.