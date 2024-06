Γερμανός με ψυχολογικά προβλήματα ο άνδρας που επιτέθηκε στο Αμβούργο

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό Ρέεπερμπαν, ένα χιλιόμετρο μακριά από την επίσημη «ζώνη φιλάθλων» που έχει δημιουργηθεί για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Γερμανία. Στην περιοχή είχαν πραγματοποιήσει ειρηνική πορεία περίπου 40.000 Ολλανδοί, ενόψει του αγώνα της ομάδας τους εναντίον της Πολωνίας. Ενώ η πορεία διαλυόταν, άνδρας ο οποίος βγήκε από μπαρ κρατώντας σκαπτικό εργαλείο και αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κινήθηκε απειλητικά προς αστυνομικούς που περιφρουρούσαν την συγκέντρωση των φιλάθλων.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να αφήσει την αξίνα και τον εκρηκτικό μηχανισμό, έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και όταν αρνήθηκε, πυροβόλησαν στον αέρα.

Der Attentäter, der in #Hamburg mit Spitzhacke und Molotowcocktail auf Polizisten losging, war ein 39-jähriger Deutscher aus Niedersachsen. Ist es deshalb auf den #AfD Accounts so still?

