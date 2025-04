Γερουσιαστής σπάει κάθε ρεκόρ στην ιστορία της Γερουσίας: Μιλούσε επί 25 ώρες, καταδικάζοντας την πολιτική του Τραμπ - Real.gr

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ έσπασε χθες Τρίτη το βράδυ το ρεκόρ της πιο μακράς ομιλίας που έγινε ποτέ στην αμερικανική Γερουσία, καταφερόμενος για πάνω από 25 συνεχόμενες ώρες εναντίον της πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η μαραθώνια ομιλία του 55χρονου γερουσιαστή από το Νιου Τζέρζι (βορειοανατολικά) έσπασε ρεκόρ που κρατούσε από το 1957, όταν ο Στρομ Θέρμοντ, γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, τασσόμενος υπέρ της πολιτικής του φυλετικού διαχωρισμού, αντιτασσόμενος σε ιστορικό νόμο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, μίλησε στο ημικύκλιο για 24 ώρες και 18 λεπτά.

Συμβολικά, λίγο πριν σπάσει το ρεκόρ, ο Κόρι Μπούκερ αναφέρθηκε στην παλλόμενη από συγκίνηση και κούραση φωνή ενός από τους μέντορές του, του Τζον Λιούις, μορφής του κινήματος για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών τα χρόνια του 1960.

Χρησιμοποίησε ιδίως γνωστό σύνθημα του άλλοτε βουλευτή των Δημοκρατικών, που πέθανε το 2020, καλώντας τους Αμερικανούς να προκαλέσουν «αναταραχή» αλλά «καλή αναταραχή», «απαραίτητη αναταραχή», απέναντι στις πολιτικές του προέδρου Τραμπ.

«Δεν είναι ζήτημα δεξιάς ή αριστεράς. Είναι ζήτημα καλού ή κακού. Αμερική, το ζήτημα είναι ηθικό: ζει το Σύνταγμα στην καρδιά σου;», είπε ο κ. Μπούκερ αφού έσπασε το ρεκόρ.

Εντέλει παρέδωσε τον λόγο στις 20:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), έπειτα από 25 ώρες και κάτι.

Ο Κόρι Μπούκερ πήρε τον λόγο την προηγουμένη στις 19:00 στο ημικύκλιο για να διαμαρτυρηθεί εναντίον των κατ’ αυτόν «αντισυνταγματικών» πολιτικών του προέδρου Τραμπ.

Ξεκαθάρισε πως πρόθεση του ήταν να μην επιτρέψει την πεπατημένη, την φυσιολογική λειτουργία του σώματος, για όσο άντεχε σωματικά. Πρόσθεσε πως πήρε αυτή την απόφαση «επειδή πιστεύω ειλικρινά ότι η χώρα μας βρίσκεται σε κρίση», στην αρχή του ρητορικού του μαραθωνίου.

Ο άλλοτε παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και στην κοινωνιολογία, εξεγέρθηκε ιδίως εναντίον των περικοπών στον προϋπολογισμό, ειδικά στο Medicaid (παροχές υγείας), για να διευκολυνθούν μειώσεις φόρων για τους πλουσιότερους Αμερικανούς.

Αφότου επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί μοιάζουν μάλλον αποδιοργανωμένοι, αδυνατούν να αντιδράσουν στα μυριάδες εκτελεστικά διατάγματα και στις καταιγιστικές κινήσεις του Ρεπουμπλικάνου, που έχει βαλθεί να κατεδαφίσει μέρος του ομοσπονδιακού κράτους, να απολύσει δημόσιους λειτουργούς, να κλείσει υπηρεσίες κι υπουργεία…

Cory Booker as he breaks Strom Thurmond’s speaking record: “I’m not here because of his speech. I’m here despite his speech. I’m here because as powerful as he was, the people are more powerful.” pic.twitter.com/EH8w2m4L4e

— Aaron Rupar (@atrupar) April 1, 2025