Γερουσιαστής Δημοκρατικών: O Τραμπ έτοιμος για νέα μεγάλη πώληση όπλων στη Σ. Αραβία

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει στην πώληση αυτή, οι λεπτομέρειες γύρω από την οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, παρότι «οι Σαουδάραβες λένε πως θέλουν να τερματίσουν τον αποτυχημένο και βάρβαρο πόλεμό τους στην Υεμένη», συνέχισε.

NEW: The Trump Admin is currently trying to sell thousands more bombs to the President’s “friend,” Saudi Crown Prince bin Salman.

This comes on the heels of the firing of IG Linick, who was reportedly investigating their last arms sale to the Saudis. https://t.co/VJbOLe5GTP