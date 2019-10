Γερουσιαστής του Τραμπ που ζητά κυρώσεις για την Τουρκία, είχε χαρακτηρίσει απειλή τους Κούρδους - Τον παγίδευσε Ρώσος φαρσέρ υποδυόμενος τον Ακάρ!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

“Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε κύριε υπουργέ,” είπε ο Γκρέιαμ. “Θέλω να το κάνω αυτό μία [κατάσταση] αμοιβαίου κέρδους, αν μπορούμε,” συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ωστόσο στο τηλεφώνημα αυτό, δεν ήταν ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Αντί του Τούρκου ΥΠΑΜ, ήταν οι Ρώσοι φαρσέρ Αλεξέι Στολγιάροφ και Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίο εμφανίζονται με τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα “Λέξους και Βόβαν.”

#LindsayGrahamPrankCall

Graham: Sanctions from hell for Turkey

Graham the next day: I sympathise with Turkey. The #YPG is a threat that has to be dealt with

Gotta love Lyndsay

Lindsey Graham dishes on Trump in hoax calls with Russians https://t.co/kZPBq11WZC via @politico