Για πρώτη φορά γυναίκα Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής εκκλησίας - Real.gr

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αγγλικανικής Εκκλησίας ορκίστηκε αρχιεπίσκοπος γυναίκα.

Πρόκειται για την 63χρονη πρώην επίσκοπο του Λονδίνου Ντέιμ Σάρα Μάλαλι, η οποία είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Κατάγεται από το Σάρει της Αγγλίας και από το 1999 ως το 2004 ήταν επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Καταλαμβάνει τη θέση αυτή ένα χρόνο σχεδόν από τότε που ο πρώην πνευματικός ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας Τζάστιν Γουέλμπι παραιτήθηκε από το αξίωμά του εξαιτίας κακού χειρισμού σε σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης.

Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται αρχιεπίσκοπος από τότε που επετράπη στις γυναίκες να γίνουν επίσκοποι, δηλαδή από το 2014.