Για συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία που θα ικανοποιεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και το ΝΑΤΟ, έκανε λόγο ο Τραμπ - Real.gr

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για το μέλλον της Γροιλανδίας που θα ικανοποιεί τις δύο πλευρές, υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τον στόχο της απόκτησης της Γροιλανδίας, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού δια της βίας.

«Νομίζω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ικανοποιημένο και εμείς πολύ ικανοποιημένοι, αλλά το χρειαζόμαστε (το νησί της Γροιλανδίας) για λόγους ασφαλείας», είπε ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν θα ήταν τόσο ισχυρή χωρίς τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πού μπορεί να φθάσει προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής, ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και απάντησε: «Θα το διαπιστώσετε».

Ανέφερε επίσης πως «έχουμε προγραμματίσει αρκετές συναντήσεις για το θέμα της Γροιλανδίας» στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και συμπλήρωσε πως θεωρεί ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά».