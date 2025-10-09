«Δωστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, το αξίζει» - Η ανάρτηση του Νετανιάχου με AI φωτογραφία - Real.gr

Quantcast
«Δωστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, το αξίζει» - Η ανάρτηση του Νετανιάχου με AI φωτογραφία
«Δωστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, το αξίζει» – Η ανάρτηση του Νετανιάχου με AI φωτογραφία

17:36, 09/10/2025
«Δωστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, το αξίζει» – Η ανάρτηση του Νετανιάχου με AI φωτογραφία

Αίσθηση προκάλεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, στην οποία ζητά να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «το αξίζει».

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του γράφει: «Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – Το αξίζει». Μάλιστα η δημοσίευση συνοδεύεται και από μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

«Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», έγραφε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Χ.

 


 

