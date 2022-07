Για εκλογική νοθεία κατηγορείται γερουσιαστής που είναι υπέρ της πώλησης F-16 στην Τουρκία

O Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και υπέρμαχος της πώλησης F-16 στην Τουρκία, Λίντσεϊ Γκράχαμ, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη για πιθανή εμπλοκή του στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει τις εκλογικές νίκες του Μπάιντεν σε διάφορες Πολιτείες, όπως η Τζόρτζια.

Ο Γκράχαμ, εκ των στενών συνεργατών του Ντόναλντ Τραμπ, κλητεύθηκε μαζί με τον δικηγόρο Ρούντι Τζουλιάνι στο πλαίσιο πιθανής εγκληματικής παρέμβασης στις εκλογές του 2020 από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας Φούλτον, Ρόμπερτ Μακμπέρνεϊ, που εποπτεύει το ειδικό σώμα των ενόρκων, διέταξε την κλήτευση και άλλων μελών της νομικής ομάδας του Τραμπ, όπως, η Τζίνα Έλις, ο Τζον Ίστμαν, η Κλέτα Μίτσελ και η Τζάκι Ντιζόν.

Σημειώνεται ότι οι κλητεύσεις κατατέθηκαν χθες και υπογράφηκαν από τον δικαστή. Μάλιστα, η κλήτευση που επιδόθηκε στον Γκράχαμ ανέφερε ότι έκανε τουλάχιστον δύο τηλεφωνήματα στον Ράφενσπεργκερ, ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος στην πολιτεία της Τζόρτζια, τον οποίο ρώτησε εάν υπήρχε τρόπος να πετάξει ταχυδρομικά ψηφοδέλτια, τα οποία ευνοούσαν τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κέρδισε τελικά την εκλογική μάχη στην Πολιτεία με διαφορά μόλις 12.000 ψήφων.

Εκπρόσωποι του Γκράχαμ και του Τζουλιάνι δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού, ενώ η Έλις, ο Ίστμαν, η Μίτσελ και η Ντιζόν δεν σχολίασαν το γεγονός.

Breaking News: Rudy Giuliani, Lindsey Graham and several other Donald Trump allies were subpoenaed in Georgia’s criminal inquiry into election interference. https://t.co/qwi1l2UbSq — The New York Times (@nytimes) July 5, 2022

«Θα κάνω ό,τι μπορώ» για την πώληση των F-16 στην Τουρκία

Σημειώνεται πως ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κλείσει η συμφωνία της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter, ο Γκράχαμ έκανε λόγο για «παραγωγική επίσκεψη» στην Τουρκία.

«Παρ’ όλο που κατά περιόδους είχαμε προβληματικές σχέσεις, επιβάλλεται η Τουρκία και οι ΗΠΑ να κάνουν βήματα για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών» έγραψε στο Twitter.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να υποστηρίξω την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να πουλήσει τα F-16 στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία» πρόσθεσε.

«Αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη, στα χέρια των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, θα δημιουργήσουν μια αίσθηση σταθερότητας και θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του τουρκικού στρατού, κάτι που είναι σίγουρα προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ».

I had a very productive trip to Turkey, a member of NATO and a valuable American ally. While we have had a problematic relationship at times, it is imperative Turkey and the US take steps to strengthen the ties between our two nations. pic.twitter.com/szEEpZOIXH — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 4, 2022