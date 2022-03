Για κατάληψη μεγάλων πόλεων προειδοποιεί η Μόσχα: Oχυρώνεται η Οδησσός - Ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη στο Κίεβο- Βίντεο- LIVE εικόνα

«Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια για τον άμαχο πληθυσμό, δεν αποκλείει την πιθανότητα να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του μεγάλα αστικά κέντρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος είπε ότι κάποιες από τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας είναι ήδη περικυκλωμένες από τις ρωσικές δυνάμεις. Ερωτηθείς από το Reuters σχετικά με τα σχόλια αμερικανών αξιωματούχων ότι η Ρωσία έχει ζητήσει στρατιωτικό εξοπλισμό από την Κίνα, ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

«Η Ρωσία διαθέτει τη δική της ανεξάρτητη δυνατότητα να συνεχίσει την επιχείρηση. Όπως είπαμε, εξελίσσεται βάσει σχεδίου και θα ολοκληρωθεί στην ώρα της και πλήρως».

Ο χάρτης των μαχών την 19η μέρα του πολέμου

