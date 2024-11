Για ποια εγκλήματα κατηγορούνται οι Νετανιάχου και Γκάλαντ - Όλες οι αντιδράσεις

Σφοδρές αντιδράσεις για τα εντάλματα σύλληψης

Άμεσες και έντονες ήταν οι αντιδράσεις χωρών και οργανώσεων στα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε σήμερα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον ηγέτη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραχίμ Αλ-Μάσρι, τον επονομαζόμενο Μοχάμεντ Ντέιφ, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον μέχρι πρότινος υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ.

«Το Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά δύο ιδιωτών, του κ. Μπενιαμίν Νετανιάχου και του κ. Γιόαβ Γκάλαντ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου τα οποία διαπράχθηκαν τουλάχιστον από τις 8 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία η κατηγορούσα αρχή κατέθεσε τα αιτήματα για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η ηγεσία του εβραϊκού κράτους ήταν η πρώτη που αντέδρασε σφόδρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «αντισημιτική» την απόφαση, θεωρώντας τον εαυτό του θύμα μιας νέας «υπόθεσης Ντρέιφους».

«Η αντισημιτική απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι συγκρίσιμη με την υπόθεση Ντρέιφους που θα καταλήξει με τον ίδιο τρόπο», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Καταδικασμένος για κατασκοπεία ο Γαλλοεβραίος λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους καθαιρέθηκε ατιμωτικά από το αξίωμά του και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γαλλία. Αθωώθηκε και αποκαταστάθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

«Το Ισραήλ απορρίπτει με απέχθεια τις παράλογες και ψευδείς ενέργειες που στρέφονται εναντίον του από το ΔΠΔ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν «θα υποκύψει στην πίεση» για την υπεράσπιση των πολιτών του.

Η αντίδραση του Γκάλαντ

Ο Γκάλαντ από την πλευρά του τόνισε πως η απόφαση του ΔΠΔ δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο» που «ενθαρρύνει την τρομοκρατία».

Η απόφαση αυτή «θέτει το κράτος του Ισραήλ και τους δολοφόνους ηγέτες της Χαμάς στο ίδιο επίπεδο και έτσι νομιμοποιεί τη δολοφονία βρεφών, τον βιασμό γυναικών και την απαγωγή ηλικιωμένων από το κρεβάτι τους», αντέδρασε ο Γκάλαντ.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έκανε λόγο για «παράλογη απόφαση», λέγοντας ότι η «απόφαση επέλεξε την πλευρά της τρομοκρατίας και του κακού έναντι της δημοκρατίας και της ελευθερίας και μετέτρεψε το ίδιο το διεθνές δικαστικό σύστημα σε ανθρώπινη ασπίδα για τα εγκλήματα της Χαμάς κατά της ανθρωπότητας».

Το ΔΠΔ «απώλεσε κάθε νομιμότητα» μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. «Μια σκοτεινή στιγμή για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», είπε ο Σάαρ με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι το Δικαστήριο εξέδωσε «παράλογες εντολές χωρίς εξουσιοδότηση».

A dark moment for the International Criminal ?Court? (ICC) in The Hague, in which it lost all legitimacy for its existence and activity. It acted as a political tool in the service of the most extreme terrorists working to undermine peace, security, and stability in the Middle…