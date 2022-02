Γιατί βρίσκεται στο Κίεβο ο Σον Πεν - Συνάντησε τον Ζελένσκι - ΕΙΚΟΝΕΣ

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε ξένα μέσα απεικονίζουν τον Σον Πεν να παρακολουθεί τις ενημερώσεις της ουκρανικής κυβέρνησης από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως είναι διατεθειμένος να μείνει στην εμπόλεμη ζώνη.

Learn more about Sean Penn’s documentary about Russia’s invasion. https://t.co/k88WDgbtGw