Γιατί έγινε το καρπούζι... σύμβολο ελπίδας των Ουκρανών μετά την επανάκτηση της Χερσώνας

Πολιτικοί χρησιμοποιούν emoji με εικονίδιο το φρούτο σε επίσημες ενημερώσεις. Ορισμένες εταιρείες έχουν ενσωματώσει καρπούζια στα λογότυπά τους. Ακόμη και το ταχυδρομείο ανακοίνωσε σχέδια για την έκδοση ενός ειδικού γραμματόσημου με...την εικόνα ενός καρπουζιού.

Hello everyone, if you want to taste delicious watermelon, you have one choice, Kherson ???? pic.twitter.com/fQkRQOLeMs

Ο λόγος, απλός. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανάγκασαν τον ρωσικό στρατό να αποσυρθεί από τη Χερσώνα, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και τη μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που είχαν καταλάβει μέχρι στιγμής οι ρωσικές δυνάμεις στην εισβολή τους μετά από οχτώ μήνες εισβολής.

Και η Χερσώνα, με συνήθως υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γνωστή για την ποιότητα των καρπουζιών της.

Watermelon anyone? Fresh from Kherson, the fellas are in good spirits but the rushists continue to fight while running away.

Our thoughts are with the defenders as they secure and clear these newly freed areas. Please be safe everyone!#UkrainianArmy#Ukraine#StandWithUkrainepic.twitter.com/bxWve9E2Ey