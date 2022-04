Γιατί η Βρετανίδα υπουργός Εμπορίου είπε στους βουλευτές «να κρατάτε τα χέρια μέσα στις τσέπες σας» - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Οπως είπε η Τριβέλιαν, ορισμένοι άνδρες πολιτικοί πιστεύουν ότι η εκλογή τους σε ανώτατα αξιώματα τους καθιστά "Δώρο του Θεού στις γυναίκες".

"Νομίζω ότι όλες μας ως γυναίκες βουλευτές έχουμε δεχτεί ανάρμοστα σχόλια και έχουμε ενοχληθεί από περιπλανώμενα χέρια...Σε κανένα χώρο δεν είναι ΟΚ αυτό. Ούτε στο Ουεστμίνστερ είναι ΟΚ", είπε η Τριβέλιαν μιλώντας στο Sky News.

"It's never okay anywhere, it's not okay in Westminster either."

