Γιατί ο δήμαρχος του Μάντσεστερ επέκρινε τον Eminem

Ο Eminem έγινε στόχος σφοδρής κριτικής για τους στίχους στο νέο του άλμπουμ, “Music To Be Murdered By”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ επέκρινε τις αναφορές του Αμερικανού ράπερ στη βομβιστική επίθεση το 2017 στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Manchester Arena κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Ο δήμαρχος της βρετανικής πόλης είπε ότι οι στίχοι του Eminem είναι “άσκοπα επιζήμιοι και βαθιά ασεβείς προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς όλους όσοι επλήγησαν".

Οι στίχοι που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και των θαυμαστών της τραγουδίστριας είναι από το τραγούδι “Unaccommodating”. O Eminem υπερηφανεύεται για την επίδρασή του στη hip-hop και κάνει αναφορά στην τραγωδία στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε.

Θαυμαστές της Αριάνα Γκράντε έκαναν λόγο για “αξιοθρήνητη προσπάθεια του Eminem να προσελκύσει προσοχή”.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 47χρονος ράπερ κάνει αναφορά στην επίθεση σε τραγούδι του.

Το 2018 σε freestyle στίχους αναφέρθηκε σε "βομβιστή αυτοκτονίας που έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου "βλέποντας την Αριάνα Γκράντε να τραγουδάει το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς / Και καθώς το κοινό φεύγει από τη βαρετή συναυλία /πυροδοτεί τη συσκευή συνδεδεμένη στην κοιλιακή περιοχή".

Ωστόσο, ο Eminem ήταν μια από τις πολλές προσωπικότητες που προσέφεραν υποστήριξη αμέσως μετά τη βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ, βοηθώντας τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό να συγκεντρώσει περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων.

“Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Eminem δωρίζει πρώτα χρήματα στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τα θύματα του Manchester Arena και στη συνέχεια κυκλοφορεί ένα τραγούδι, με το οποίο προσβάλει τις οικογένειες” έγραψε μία χρήστης στο Twitter.

To νέο άλμπουμ “Music To Be Murdered By” είναι το 20ο του ράπερ, μία συνέχεια του “Kamikaze” του 2018 και περιέχει συνεργασίες με τους Q-Tip, Ed Sheeran και τον εκλιπόντα Juice Wrld.